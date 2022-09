MotoGp, Bastianini: "Giornata allucinante, ma per la gara non è ancora finita"

MOTEGI - "Giornata allucinate, sono andato bene stamattina sul bagnato, ero fiducioso per il pomeriggio, ma purtroppo alla fine della Q1 sono caduto. C’avrei riprovato, avevo un buon ritmo, ma una scivolata stupida alla 5 mi ha escluso dai giochi". Enea Bastianini ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il quindicesimo posto in qualifica al Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota del team Gresini, vincitore dell'ultima tappa ad Aragon, è scivolato nel Q1 e non è riuscito a strappare il pass per la seconda fase.