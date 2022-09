MotoGp, Bagnaia: "Serve freddezza, almeno non ho fatto cadere anche Quartararo"

MOTEGI - Francesco Bagnaia ha vissuto un weekend decisamente complicato nel Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del mondiale MotoGp. Il pilota della Ducati, infatti, ha dapprima avuto enormi difficoltà in qualifica, quando si è corso sul bagnato, e non è poi riuscito a rimediare in gara, corsa invece sotto il sole di Motegi. Nel finale si era aperta la finestra per provare quantomeno a superare Quartararo, per rosicchiare qualche punto in classifica al francese, ma la rincorsa si è risolta in una caduta all'ultimo giro. “È stata una gara molto complicata in cui non sono riuscito a fare niente. Nel finale ho recuperato, ma forse sono stato troppo ambizioso: volevo superare sia Quartararo che Vinales. Buttare punti in questo modo non è corretto per la mia squadra, devo essere più freddo. L’unica cosa positiva è che non ho toccato Quartararo, mi è andata bene sotto quel punto di vista”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.