MotoGp, Marquez: "Sono contento, è stata una grande gara"

ROMA - Partito da una stupefacente pole position, Marc Marquez è arrivato quarto al Gran Premio del Giappone , sedicesima tappa della MotoGp . Lo spagnolo, che non correva una gara intera dal Mugello, ha mostrato di aver riacquisito confidenza con la sua Honda e commenta, con queste parole riportate da "Marca", la sua gara: "Sono molto contento di come è andato tutto il Gran Premio. Alla fine siamo riusciti a fare una grande gara . La cosa più significativa è che è stato un weekend molto produttivo e, soprattutto, migliore di quanto ci aspettassimo". "È stata una gara molto importante - continua l'otto volte campione del mondo - perché è la prima che riesco a portare a termine dopo l'operazione, quindi è stato un buon modo per testare il mio braccio. Certo mi sarebbe piaciuto finire più in alto , ma realisticamente è stato un ottimo risultato".

Le parole di Marquez

Per poco il "Cabroncito" non è riuscito nell'impresa di andare a podio, ma non era il risultato che lo premeva. Marquez inquadra così la sua domenica a Motegi: "Il mio braccio era stanco, ma non avevo dolore come nelle altre gare. Questo è molto importante per me. La gara è stata molto buona, soprattutto perché sono riuscito a mantenere un ritmo costante". I problemi però non sono mancati: “Ho avuto un intoppo al primo giro, che è sempre il mio punto di forza. Poi ho cambiato mappatura e all'improvviso la moto ha iniziato ad andare bene. Non volevo fare niente di speciale. Era sufficiente finire la gara e sono contento di come è andato il weekend in generale”.