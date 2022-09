MotoGp, nasce il Gp del Kazakistan: ufficiale l'accordo dal 2023

ROMA - La MotoGp aggiunge il Kazakistan tra le sue tappe del calendario 2023 . Il circuito di Sokol ha infatti firmato con Dorna Sports un accordo quinquennale che permetterà al nuovo Gran Premio di restare tra le tappe del Motomondiale fino al 2028 . Il Kazakistan diventerà così il 30esimo paese al mondo ad aver ospitato almeno un Gran Premio dal 1949. Cifra tonda per la MotoGp, che nella Sokol International Racetrack troverà la sua 74esima pista in assoluto .

Il nuovo Gran Premio

Situato appena fuori la città più grande del Kazakistan, Almaty, Sokol è un complesso di sport motoristici costruito di recente nel cuore dell'Asia centrale. L'Oriente è un mercato in cui il Motomondiale vorrebbe consolidarsi e questo nuovo accordo conferma la direzione intrapresa da Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, e la FIM, la federazione internazionale che garantisce lo svolgimento della MotoGp. Ancora non è nota la data in cui si correrà il nuovo Gran Premio, tuttavia, una prima bozza ufficiale del calendario 2023 è attesa nelle prossime settimane.