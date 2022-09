MotoGp, Quartararo: "In Thailandia la pista ci favorirà"

ROMA - " Lasciare Motegi con un vantaggio maggiore nel campionato è positivo , ma dobbiamo lavorare sodo questo fine settimana perché il nostro potenziale è migliore dell’ottavo posto ". Fabio Quartararo inquadra così il Gran Premio di Thailandia , diciassettesima tappa della MotoGp . La caduta a Motegi di Francesco Bagnaia ha nella sostanza fatto riguadagnare terreno al francese della Yamaha, che aggiunge: "Sono felice che il prossimo appuntamento sia sul circuito di Buriram, perché è un buon tracciato sia per me che per la Yamaha . L’ultima volta che abbiamo corso qui nel 2019 sono arrivato secondo. Sicuramente darò il 100% per salire sul podio anche questa volta".

La prospettiva di Morbidelli

In crescita nelle ultime uscite, Franco Morbidelli aspetta la riconferma sulla M1 ufficiale per la prossima stagione. I risultati quest'anno sono mancati, ma il circuito thailandese può essere un'occasione per riscattarsi. "Ora siamo in Thailandia - ha detto l'italo-brasiliano - e ci proveremo di nuovo: vogliamo essere in Q2, perché è importante per il risultato del weekend di gara". "Buriram è un circuito che mi piace e si adatta al mio stile di guida attuale, quindi sarà un buon circuito per me per provarci ancora", ha concluso Morbidelli.