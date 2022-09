MotoGp, Marquez: "Del braccio si parla solo quando lo decido io"

ROMA - " Nel box si parla molto poco del braccio e solo quando lo dico io . Solo con Alberto Puig parlo di questa cosa, lui sa tutto e gli sono molto grato”. Marc Marquez ha usato queste parole ai microfoni di "Motorsport" per descrivere la sua situazione attuale in MotoGp . Il pilota della Honda sta recuperando all'operazione al braccio destro, ma questo problema resta fuori dal box dell'Ala Dorata, che rimane concentrata sulle prestazioni dell'otto volte campione del mondo. Marquez però continua a monitorare la situazione: " Il braccio sinistro a Motegi è diventato duro come una pietra , ma questo perché così proteggeva il destro. Ma non mi ha mai fatto male, non in quel modo in cui nemmeno l’adrenalina può attenuare il dolore", ha detto.

Accorgimenti in casa Honda

Lo staff di Marquez, però, non prosegue come se il problema non esistesse. Tuttavia è proprio Marquez a dettare i tempi e le modalità con cui ci si occupa del suo braccio: “Per esempio - riporta lo spagnolo - nella curva che dà sul rettilineo principale di Motegi, ho chiesto ai ragazzi di non confrontare i miei dati con quelli degli altri, perché lì avevo delle limitazioni e andavo come potevo. Nel resto della pista invece potevano darmi indicazioni su tutto". "Mentre di domenica prendo io il comando e infatti il warm-up non si è fatto per intero. Non mi aspettavo di concludere così bene fisicamente né di poter attaccare negli ultimi giri", ha infine concluso Marquez, che si prepara al Gran Premio di Thailandia.