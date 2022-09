La MotoGp sbarca in India, dal 2023 si correrà il Gran Premio di Bharat

Le parole di Ezpeleta

Anurag Thakur, ministro dello sport del governo indiano, ha dichiarato: "È una giornata storica per l'industria sportiva e un tributo al 75° anniversario della nostra indipendenza". Yogi Adityanath, Primo Ministro della provincia dell'Uttar Pradesh, ha aggiunto: “È motivo di grande orgoglio per noi ospitare un evento così globale. Il nostro governo fornirà pieno supporto al Gran Premio del Bharat”. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, ha invece sottolineato: “Abbiamo molti fan in India e siamo entusiasti di poter portare loro questo sport. L'India è anche un mercato chiave per l'industria motociclistica e quindi, per estensione, per la MotoGp come il meglio del mondo delle due ruote. Non vediamo l'ora di correre al Buddh International Circuit e non vediamo l'ora di accogliere i fan che potranno assistere di persona questo incredibile sport".