MotoGp: Martin comanda le libere 3 in Thailandia, quarto Bagnaia

BURIRAM - Jorge Martin è il più veloce nella terza sessione di prove libere al Gran Premio di Thailandia, sedicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota spagnolo, sul circuito di Buriram, firma il crono di 1:30.205 precedendo Jack Miller e Johann Zarco, rispettivamente in seconda e terza posizione. Quarta piazza invece per Pecco Bagnaia, che chiude il quartetto Ducati in testa e chiude davanti al leader della classifica Fabio Quartararo, quinto al termine della sessione.