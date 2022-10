MotoGp, festa Ducati in Thailandia: pole di Bezzecchi davanti a Martin e Bagnaia

BURIRAM - Marco Bezzecchi conquista la pole position nel Gran Premio di Thailandia, sedicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota del team VR46, sul circuito di Buriram, firma il crono di 1:29.671 precedendo in prima fila le altre due Ducati di Jorge Martin e Pecco Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo. Ad aprire la seconda fila c'è la Yamaha di Fabio Quartararo, che si mette davanti a Johan Zarco ed Enea Bastianini. Settimo tempo per Jack Miller, davanti alla Honda di Marc Marquez e a Luca Marini. Solo tredicesimo Aleix Espargaro, che non riesce a centrare l'accesso al Q2.