MotoGp, pole di Bezzecchi in Thailandia: "Non avevo capito di essere primo"

BURIRAM - " Non avevo capito di essere primo, non riuscivo a vredere gli schermi . Sono contento, tutti i ragazzi sono stati bravi. Tutti mi danno una mano". Marco Bezzecchi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la pole position conquistata nel Gran Premio di Thailandia , sedicesimo appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota del team VR46 si è preso la prima posizione in qualifica nell'ultimo tentativo del Q2, e si è detto sorpreso del risultato raggiunto sulla pista di Buriram.

Verso la gara

"Io ho uno stile che visto da fuori magari può sembrare molto sporco, però dai dati sono molto pulito - ha aggiunto Bezzecchi, tornato a parlare a Sky Sport -. Con questa moto se guidi troppo sporco non rendi. Qua sono stato più pulito del solido, perché con queste staccate bisogna essere molto dolci. Ci ho lavorato un po' dal venerdì e grazie anche al lavoro sulla moto abbiamo fatto uno step in avanti. Sono veloce di passo, con la soft mi sento un po' meglio anche se come scelta è un po' dubbia. Stasera analizzeremo. Non so come sono gli altri, ma io non mi posso lamentare, secondo me possiamo fare bene".