MotoGp, Martin: "Pronto a lottare per la vittoria"

BURIRAM - "E' stata una bella qualifica, complimenti a Bezzecchi. Ho avuto un po' di problemi, ma sono contento per il passo. Dobbiamo decidere quale gomma usare dietro, ma con tutte e due sono competitivo e pronto a lottare per la vittoria". Jorge Martin ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo tempo in qualifica al Gran Premio di Thailandia, sedicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota del team Pramac ha sfiorato la pole position, venendo però preceduto da Marco Bezzecchi.