MotoGp, Marquez: "Non tornerò il Marc del 2019. Sainz? Mi parla della Ferrari"

BURIRAM - "Nel 2021 sono tornato a correre, ma si vedeva che qualcosa non andava. Ad esempio, al termine del GP del Portogallo non ho pianto solo per l’emozione: piangevo anche per il dolore che provavo. È successa la stessa cosa anche al Sachsenring. Quello non ero io, vincevo ma non riuscivo a sorridere, avevo angoscia dentro a causa del dolore". Marc Marquez ha parlato così in un'intervista ai microfoni di Sky Sport, in cui ha raccontato il calvario degli ultimi anni tra infortuni, problemi fisici e numerose operazioni che l'hanno tenuto per parecchio tempo lontano dalla MotoGp. "Non credo che tornerò il Marquez del 2019. Non sono la stessa persona - ha spiegato il pilota della Honda -. A 26 anni pensi in un modo, a 30 in un altro. È proprio un cambio di mentalità in generale, non solo in pista. Ora mi sento libero. La vita professionale e quella privata sono legate, è come una ruota, e oggi mi sento bene".