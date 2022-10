MotoGp, Miller: "Prima della gara ho detto a Bagnaia di non pensare alla classifica"

BURIRAM – Jack Miller è stato tra i protagonisti del Gran Premio di Thailandia , diciassettesima prova del Mondiale di MotoGp . Dopo la vittoria in Giappone, per l’australiano è arrivato un ottimo secondo posto, solo alle spalle di un imprendibile Oliveira. Miller è ovviamente molto soddisfatto e lo ha detto nell’intervista di fine gara: “Complimenti a Miguel per l’ottima gara. Io ho spinto fino all’ultimo senza mai mollare e sono contento del mio risultato. Questo secondo posto me lo tengo stretto”.

Il commento di Miller

Ai microfoni di Sky Sport, Jack ha poi aggiunto: “Prima della gara ho parlato con Pecco. Gli ho detto che poteva girare anche in queste condizioni e di non pensare alla classifica, ma solo di concentrarsi sulla guida e pensare a cosa sappiamo fare. Ha fatto un lavoro fantastico”. Miller ha poi concluso: “Oliveira è stato bravissimo, ho cercato di dare il massimo per stargli dietro ma non è facile in queste condizioni dove non sai dove è bagnato o asciutto”.