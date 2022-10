MotoGp, Oliveira: "Avevo la mente libera, ho pensato solo a divertirmi"

BURIRAM – Miguel Oliveira fa due su due sul bagnato dopo il successo in Indonesia e si prende anche il Gp di Thailandia , diciassettesima tappa del Mondiale di MotoGp . Prestazione maiuscola da parte del portoghese, che porta la Ktm sul gradino più alto del podio e lo fa sia sorpassando che difendendosi, specialmente dagli attacchi di Jack Miller. Oliveira è intervenuto al termine della gara, svelando le sue sensazioni e condividendo il suo entusiasmo per la vittoria.

Il pensiero di Oliveira

“E’ stata una gara molto lunga. Non sono le nostre condizioni preferite, ma è andata molto bene. Sul bagnato sono molto veloce, ho provato ad evitare errori e rimanere con i piedi per terra. Non appena ho scoperto che ci sarebbe stata la pioggia ho ripensato alle mie gare qui - ha dichiarato Oliveira, che poi ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport – Oggi ero tranquillo. Non mi gioco più nulla nel campionato perciò avevo la mente libera, dovevo solo divertirmi”.