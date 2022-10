MotoGp, Espargaro: "Ci lamentiamo che non ci sia show e poi vengo penalizzato"

ROMA - "Andavo forte sul bagnato, ho iniziato bene e stavo girando veloce. Il sesto o settimo posto era possibile. Peccato per il contatto con Brad (Binder, ndr) e per il long lap penalty. Però alla fine abbiamo preso dei punti e il campionato è ancora aperto". Aleix Espargaro ha parlato così dopo l'undicesimo posto nel Gran Premio di Thailandia , sedicesimo appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota di Aprilia si è mostrato contrario al long lap penalty ricevuto dopo un contatto con Brad Binder .

Le parole di Espargaro

"Ci lamentiamo tutti che non c'è lo show e non ci sono i sorpassi - ha aggiunto Espargaro ai microfoni di Sky Sport -. Poi provi un sorpasso dove non si vede niente, ci tocchiamo un po'...però va bene, sarà come in Formula 1".