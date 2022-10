MotoGp, Zarco: "Escluso Bastianini tra i piloti Ducati c'è rispetto"

ROMA - La rincorsa mondiale di Francesco "Pecco" Bagnaia passa anche per gli altri piloti Ducati. Esempio ne è il comportamento di Johann Zarco che, nel GP di Thailandia, ha preferito non affondare il colpo sul compagno di team rinunciando, di fatto alla possibilità di finire la corsa sul podio. Un ordine di scuderia non ufficiale, ma che comunque permette all'italiano di guadagnare 3 punti in più a Fabio Quartararo: “A parte Bastianini, tra tutti gli altri piloti ne abbiamo parlato e ci rispettiamo a vicenda“, si è lasciato scappare in una intervista concessa a Canal+ il pilota francese.