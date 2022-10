MotoGp, Marc Marquez: "Evoluzione positiva nelle ultime settimane"

ROMA - Prima una caduta, poi due piazzamenti nei primi cinque - rispettivamente un quarto e quinto posto - possono essere giudicati positivamente da Marc Marquez, al rientro in MotoGP dopo oltre tre mesi di stop. Il sette volte campione del mondo iberico ha mostrato un crescendo di condizione che per ovvi motivi non può essere ancora al massimo. "La cosa importante è stata l’evoluzione molto positiva ed era quello che cercavamo – ha spiegato in un'intervista allo sponsor Estrella Galicia 0.0 – sono stati fatti passi in avanti molto decisi e abbiamo gestita tutto abbastanza bene".