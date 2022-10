MotoGp, è ufficiale: Mir rientrerà in Australia

ROMA - La Suzuki, come riportato da un comunicato ufficiale del team di Hamamatsu, riabbraccerà Joan Mir dal prossimo appuntamento di MotoGp, in programma il prossimo weekend a Philipp Island, in Australia. Il campione del mondo in classe regina nel 2020 aveva subito un infortunio alla caviglia nel GP di Austria di fine agosto e dopo aver saltato Misano, aveva provato - ma alzando bandiera bianca - ad Aragon, per poi rinunciare anche ai due appuntamenti asiatici di Motegi e Buriram.