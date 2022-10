MotoGp, Puig: "Difficile sorpassare le Ducati. Marquez? Apprezziamo il suo sforzo"

Le parole di Puig

"Marquez ha fatto due gare complete in sette giorni dopo essere rimasto fermo per quattro mesi - ha detto Puig a "Diario As" -, quindi è molto importante tornare a casa, riposarsi e prepararsi per i prossimi due Gran Premi“. Infine qualche battuta sul weekend in Australia, prossima tappa della MotoGp: “Un fattore chiave sono le condizioni meteorologiche e apparentemente farà freddo, quindi non puoi sbagliare. E la settimana successiva andiamo in Malesia, dove avremo condizioni opposte, calde e molto umide".