MotoGp, Morbidelli: "Situazione complicata per Quartararo"

SUZUKA - La lotta per il Mondiale di MotoGP rimane serrata tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia . Il francese gode di un vantaggio minimo sulla Ducati di 'Pecco', autore di una grande rimonta da metà stagione in poi. Si deciderà tutto nelle ultime gare, con una situazione piuttosto simile allo scorso anno, con il transalpino che ha resistito al rientro di Bagnaia per poi aggiudicarsi il suo primo titolo iridato.

Le parole di Morbidelli

Sulla battaglia tra i due piloti, è intervenuto il compagno di box di Quartararo, ovvero Franco Morbidelli: “La situazione è difficile per Fabio. Sappiamo della mancanza di velocità di Yamaha su rettilineo e in più ci sono otto Ducati in pista. Bagnaia può godere di un aiuto in più e non aver fatto punti in Thailandia può essere duro da dimenticare per Fabio”, ha dichiarato l'italo-brasiliano a Motorsport.com.