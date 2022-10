MotoGp, Gp Australia in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - Dopo la vittoria di Miguel Oliveira in Thailandia, la MotoGp si sposta a Phillip Island per il Gran Premio d'Australia , diciassettesima tappa della stagione 2022. Si parte venerdì 14 ottobre con le prime due sessioni di prove libere, che andranno in scena rispettivamente alle 0:55 e alle 5:10 (ora italiana). Sabato, invece, l'appuntamento con la pista è alle 3:50 con la seconda sessione di prove libere. Alle 00:55 al via le FP3, mentre alle 4:30 si svolgeranno le libere 4, con le qualifiche alle 5:10. Domenica 16 ottobre il warm-up aprirà la giornata alle 00:40, mentre alle 5 semaforo verde per la gara.

Come vedere il Gran Premio in tv

Il Gran Premio d'Australia sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8, mentre su corrieredellosport.it sarà possibile seguire in diretta qualifiche e gara.

IL PROGRAMMA COMPLETO (ora italiana)



Venerdì 14 ottobre

00:55 – Prove libere 1

5:10 – Prove libere 2

Sabato 15 ottobre

00:55 – Prove libere 3

4:30 – Prove libere 4

5:10 - Qualifiche

Domenica 16 ottobre

00:40 – Warm Up

5:00 – Gara