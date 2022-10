MotoGp, Bastianini: "Per me l'Australia sarà tutta da scoprire"

ROMA - "Arriviamo da una gara complicata, ma sicuramente positiva. Il sesto posto di Buriram sotto l’acqua battente ha mantenuto le nostre motivazioni molto alte. Ci attendono altre tre gare importantissime e la doppietta Australia-Malesia sarà certamente interessante". Enea Bastianini ha parlato così in vista del Gran Premio d'Australia, diciassettesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota del team Gresini, sul circuito di Phillip Island, andrà a caccia di un buon risultato dopo il sesto posto in Thailandia. "Per me sarà la prima volta con la MotoGp a Phillip Island, quindi sarà tutta da scoprire, mentre a Sepang sappiamo di poter essere veloci, i test di febbraio ci avevano dato indicazioni molto importanti" - ha aggiunto.