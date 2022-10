MotoGp, Bagnaia: "Sono in una situazione migliore di Quartararo"

ROMA - "Fabio, di sicuro, è l’uomo da battere. È uno dei piloti più forti, il campione del mondo dell’anno scorso. Ma io sono in una situazione migliore di Fabio. Mi sento benissimo con la mia moto, posso spingere, posso attaccare, mentre lui fa più fatica con la sua moto". Pecco Bagnaia ha parlato così al sito ufficiale della MotoGp in vista delle tre gare finali di questa stagione. Il pilota Ducati è a soli due punti da Fabio Quartararo quando restano da disputare le tappe in Australia , Malesia e quella conclusiva a Valencia.

Sugli ordini di scuderia

Bagnaia ha poi parlato della questione riguardante gli ordini di scuderia, che ha diviso gli stessi piloti sulla necessità e il dovere di aiutarlo o meno: "Conosco il mio potenziale, so che posso vincere senza aiuti. Di sicuro, nelle ultime due gare del campionato, un aiuto servirebbe. Ma ho vinto sei gare perché ero il più forte, non perché qualcuno mi ha lasciato passare. Gli ordini di squadra servono sicuramente, ma non per adesso".