MotoGp, Marquez: "Chiudere la carriera era un'opzione"

ROMA - "Chiudere la mia carriera era una delle opzioni. Solo con la passione riesci a tenere alta la motivazione. Non riesco a sedermi tranquillamente sul divano per restare a guardare. Mi sento ancora parte della MotoGp e di questo mondo. E sento che il livello è ancora lì quando corro". Marc Marquez ha parlato così in un'intervista ai microfoni del sito ufficiale della MotoGp, in cui ha ripercorso gli ultimi difficilissimi anni caratterizzati da numerosi problemi fisici e ben quattro interventi chirurgici al braccio destro. Il Cabroncito è rientrato in pista a settembre, riuscendo subito a strappare qualche discreto risultato nonostante le condizioni precarie.