MotoGp, Bagnaia: "Lotta al titolo? Riparte tutto da capo"

PHILLIP ISLAND - "Vista la situazione è come se ripartissimo da capo. Io e Quartararo siamo davanti, ma neanche Aleix Espargaró è troppo lontano. E poi ci sono Bastianini eMiller, che sono ancora in corsa". Pecco Bagnaia ha parlato così alla vigilia del Gran Premio d'Australia, diciassettesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il ducatista è a soli due punti in classifica dal leader Fabio Quartararo quando mancano solo tre gare alla fine. "Siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Dobbiamo riuscire a portare a casa il massimo risultato possibile: sappiamo che il nostro potenziale è molto alto, dunque dovremo sfruttare questo pacchetto al 100 per cento".