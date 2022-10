MotoGp, Mir: "Mi aspetto di guidare al 100%"

PHILIPP ISLAND - Joan Mir tornerà in sella alla sua Suzuki nel Gp d'Australia dopo ben quattro gare di assenze. Superato l'infortunio subito nel GP d'Austria , lo spagnolo proverà a chiudere al massimo le ultime uscite della stagione MotoGp , prima del passaggio in Honda a partire dal 2023 . "Sono molto contento di essere tornato. Il piede sta bene, la frattura sembra essersi consolidata - spiega Mir - e la stabilità del piede è migliorata rispetto Aragon. Ora mi aspetto di guidare al 100%".

"Non meritiamo di terminare così"

Saranno le ultime gare nel motomondiale per la Suzuki, con Mir che vuole concludere questa avventura, valsa anche un titolo mondiale in classe regina nel 2020, nel migliore dei modi. "Non ci meritiamo di terminare così, con risultati non buoni. Ora la cosa più importante è tornare a essere forti in queste tre gare con la Suzuki e poi sarà tempo di pensare alla stagione 2023", così conclude il pilota classe 1997.