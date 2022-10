Motogp, Marquez: "La pista mi piace molto"

PHILLIP ISLAND - La MotoGp torna in Australia dopo tre anni. L'ultima volta a imporsi fu Marc Marquez , che spera di confermare a Phillip Island , una pista che apprezza, i progressi mostrati al rientro dal lungo infortunio. "Adesso è diversa, mi piace molto la pista, ma devi iniziare bene, perché se non parti forte - spiega lo spagnolo - poi soffri tutto il weekend. L'ultimo Gp è andato molto bene, soprattutto venerdì e sabato, ma anche la settimana a casa è stata positiva, perché appena finito il weekend in Thailandia il braccio era arrivato al limite, qui invece spero di raggiungere uno step in più".

"Normale Ducati aiutino Bagnaia"

L'otto volte campione del mondo si è espresso anche sulla lotta per il titolo iridato tra Bagnaia e Quartararo. "Mi hanno chiesto come vedo Pecco e Fabio per il titolo e sono entrambi grandi piloti. Il rendimento di Bagnaia nella seconda parte di stagione è molto buono e con tante Ducati là davanti è normale aiutarlo, sarebbe stupido non farlo in virtù di questo vantaggio, ma Bagnaia per come sta guidando non avrebbe problemi anche da solo, ma è normale - conclude Marquez - che una scuderia debba fare gioco di squadra".