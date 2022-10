MotoGp, Quartararo: "È come essere a inizio stagione"

PHILLIP ISLAND - "Voglio guardare gara dopo gara. Siamo quasi alla pari con Pecco, ma sono in corsa anche Aleix, Bastianini e Miller. E' come essere all'inizio del campionato. Questa gara potrebbe essere positiva per noi. Il titolo dell'anno scorso mi dà fiducia ed esperienza e mi aiuta a mantenere la calma". Fabio Quartararo ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Australia, diciassettesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota francese proverà a difendere i soli due punti di vantaggio rimasti su Pecco Bagnaia, in un finale di campionato più che mai emozionante. "Phillip Island è una delle mie piste preferite - ha detto- . Non ho molta esperienza qui, ma non vedo l'ora di tornare in pista".