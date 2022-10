MotoGp, Gp Australia: diretta qualifiche, dove vederle in tv

PHILLIP ISLAND - Tutto pronto per le qualifiche del Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Dopo le prime due sessioni di prove libere sul circuito di Phillip Island, i piloti andranno a caccia della pole position. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 15 ottobre alle ore 00:55 (orario italiano), seguita dalle FP4 alle 4:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 5:10. Tutte le sessioni saranno visibili in diretta su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, le qualifiche saranno visibili anche in differita su TV8.