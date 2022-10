MotoGp, Marquez: "La scia di Bagnaia mi ha aiutato, il passo è buono"

PHILLIP ISLAND - Non può che sorridere al termine del sabato di qualifiche del Gp d'Australia Marc Marquez, che in gara scatterà dalla prima fila. Lo spagnolo della Honda ha infatti conquistato il secondo posto, arrendendosi solamente al connazionale Jorge Martin. Un risultato arrivato anche grazie ad una strategia piuttosto furba, dato che si è messo alle spalle di Bagnaia per prendere la sua scia. "Ho scelto di seguire la scia di Pecco, visto che è molto forte sul giro e la Ducati va alla grande sul rettilineo. Mi ha aiutato molto, anche se da solo il passo è abbastanza buono. Mi sento bene fisicamente e sto migliorando” ha commentato a caldo.

Il commento di Marc

“Sono contento per come sta andando il weekend, il passo è piuttosto buono ma non ancora sufficiente per stare con Pecco. Partire in prima fila tuttavia è un bene, vediamo cosa accadrà in gara. Sarà importante scegliere bene la gomma dietro - ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport - Chiudere in Top-5 sarebbe un risultato realista, ma se tutto va bene possiamo ambire anche al podio. 2023? Mancano ancora tre gare e tutto l’inverno, può succedere di tutto. La Honda sta lavorando tanto e questo mi fa piacere oltre a darmi ancora più motivazione, ho preso tanti rischi al braccio per tornare".