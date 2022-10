MotoGp, Martin poleman in Australia: "Pronto a contendere la vittoria a Bagnaia"

Il pensiero di Martin

Jorge è poi tornato a parlare della qualifica ai microfoni di Sky Sport: “Pole incredibile, sono molto contento. Dobbiamo migliorare un po’ sul davanti, ma siamo tutti vicini e in lotta per vincere”. Sul duello con Bagnaia, suo compagno di squadra in Ducati, invece ha detto: “A mio avviso Pecco è il favorito per la vittoria, se ha il passo giusto sarà difficile seguirlo. Lotteremo per la vittoria qualora dovesse presentarsi la possibilità, ma sempre con un occhio di riguardo”. Non sembra dunque intenzionato a rinunciare alla vittoria Martin, ma neppure a mettere i bastoni tra le ruote a Pecco, che si sta giocando il Mondiale e non vuole lasciare per strada neppure un punto.