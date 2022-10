MotoGp, Quartararo quinto in Australia: “Sorpassare non sarà facile, incognita passo”

PHILLIP ISLAND – Fabio Quartararo partirà dalla seconda fila nel Gp d’Australia , terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota francese ha ottenuto il quinto posto nelle qualifiche sul circuito di Phillip Island e sarà chiamato ad una rimonta per evitare di perdere terreno da Pecco Bagnaia , suo rivale per il campionato. I due sono divisi da appena due posizioni, pertanto la gara si preannuncia aperta e pronta ad offrire numerosi colpi di scena. El Diablo, tuttavia, è consapevole delle difficoltù che lo attendono.

Il commento di Fabio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il francese ha fatto un bilancio del sabato in Australia: “In qualifica era difficile, ma sono riuscito a fare un bel tempo da solo e il passo non è male. Inoltre nelle FP4 siamo andati bene con la hard, abbiamo provato anche la soft. Non si sa quale sarà il passo della gara e dovremo stare molto attenti con le gomme. C’è il rischio di andare molto veloci per una decina di giri per poi veder crollare i tempi a causa del consumo. Sarà difficile sorpassare visto che ci sono pochi posti. Sarà interessante, soprattutto a fine gara, vedere chi avrà il passo migliore".