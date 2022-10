MotoGp, penalità per Oliveira: ha rallentato Bastianini in pista

PHILLIP ISLAND – Brutte notizie per Miguel Oliveira, che al termine delle qualifiche del Gp d’Australia, terzultima prova del Mondiale di MotoGp, ha ricevuto una penalità. Gli Steward si sono infatti riuniti per discutere dell’accaduto ed hanno deciso di sanzionare il pilota portoghese, reduce dalla vittoria sul bagnato in Thailandia, ma solamente 21° al termine delle qualifiche a Phillip Island. Per lui un long lap penalty da scontare in gara oltre a tre posizioni in griglia. Scatterà dunque dalla ventiquattresima e ultima posizione.