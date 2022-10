MotoGp, Bastianini: “Weekend difficile, proverò a rifarmi in gara”

PHILLIP ISLAND – Enea Bastianini non può essere soddisfatto della sua prova nelle qualifiche del Gp d’Australia , terzultima tappa del Mondiale di MotoGp. Il pilota italiano ha infatti ottenuto una deludente tredicesima posizione, non riuscendo ad accedere al Q2. Un risultato dettato dalle sue difficoltà, ma anche dalla guida di Miguel Oliveira , che l’ha ostacolato nei minuti finali. Il portoghese, dopo esser finito sotto investigazione, è stato penalizzato. La beffa per Enea tuttavia resta.

Le parole di Bastianini

“Lì per lì non ti infuri. In questo weekend sto facendo fatica già di mio ed arrabbiarsi è controproducente. La moto è strana in uscita di curva, ma ci stiamo avvicinando e per la gara potremmo essere a posto” ha detto il centauro ai microfoni di Sky Sport. Enea ha poi precisato: “Sono molto arrabbiato, ma cerco di trattenermi. Rimbocchiamoci le maniche e proviamo a rifarci domani. Con le hard mi sono trovato bene, ma vediamo domani che gomme montare”. Obiettivo rimonta dunque per Bastianini, che appare ottimista in vista della gara e proverà a recuperare terreno già dalla partenza.