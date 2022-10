MotoGp, Bezzecchi polemico: “Disturbato dalle scie, qualcuno se ne approfitta troppo spesso”

PHILLIP ISLAND – Marco Bezzecchi scatterà dalla nona casella in occasione del Gp d’Australia, terzultimo appuntamento del campionato di MotoGp, ma non è particolarmente felice di come sono andate le qualifiche sul circuito di Phillip Island. In particolare, il rookie italiano non ha gradito il gioco di scie da parte di alcuni dei suoi colleghi nel Q2: “Ci sono alcuni piloti che lo fanno sempre e questo non va bene. Oggi sono stato disturbato più volte; quando poi ho fatto un giro buono la gomma era ormai finita al T4”.