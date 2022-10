MotoGp, Stoner incorona Bagnaia: "Merita di vincere il Mondiale"

PHILIPP ISLAND – Casey Stoner, leggenda dei motori, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della MotoGp in occasione del Gp d’Australia , terzultima tappa del Mondiale 2022. Il due volte campione del mondo ha parlato in particolare del suo rapporto con Pecco Bagnaia , che campione punta a diventarlo in questa stagione. “Pecco merita di vincere il titolo. Anche se non dovesse farcela quest’anno, ci riproverà sicuramente il prossimo. Quartararo è un pilota fantastico e merita ugualmente la vittoria, così come Bastianini, Miller, e tanti altri piloti. Personalmente, però, mi piacerebbe veder trionfare un mio amico” ha detto Stoner.

Sul finale di stagione

Casey ha poi aggiunto: “Pecco ha ritrovato la forma nel corso della stagione, recuperando una gran quantità di punti. Questo Mondiale può finire in un modo o nell’altro. Sappiamo che Fabio è in grado di vincere, d’altronde lo ha già fatto lo scorso anno ed è molto competitivo. E’ bello che in vista delle ultime tre gare i piloti siano divisi da soli due punti”. Sul suo rapporto con Bagnaia, infine: “Ho grande rispetto per Pecco, è un bravo ragazzo ed il suo capo ingegnere (Cristian Gabarrini, ndr) è stato a lungo anche il mio. E’ stato grazie a Cristian se ci siamo conosciuti. Per me è bello lavorare con qualcuno che apprezza il mio aiuto, cosa per nulla scontata”.