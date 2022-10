MotoGp, gara Gp Australia: orario e dove vederla in tv

PHILLIP ISLAND - Tutto pronto per la gara del Gran Premio d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGp. Jorge Martin scatterà dalla pole position, condividendo la prima fila con il connazionale Marc Marquez (Honda) e con il compagno di squadra in Ducati Pecco Bagnaia. In seconda fila si trovano invece gli altri due piloti in lizza per il Mondiale, ovvero Aleix Espargaro e Fabio Quartararo. La giornata sul circuito di Phillip Islanda sarà trasmessa dalle ore 05:00 interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOWTv e su Sky Go, oltre che in chiaro in differita su TV8.