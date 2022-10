MotoGp, Rins trionfa a Phillip Island: "Fantastico chiudere con una vittoria"

PHILLIP ISLAND - "Grazie a tutti per essere venuti qui per supportarci. L'ultima volta per la Suzuki qui è speciale, ho la pelle d'oca . Fantastico chiudere con una vittoria". Alex Rins ha parlato così dopo la vittoria nel Gran Premio d'Australia , diciassettesimo e terzultimo appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota della Suzuki ha celebrato l'ultima gara della casa giapponese sul circuito di Phillip Island, a poche settimane dall'addio ufficiale al Motomondiale. Dall'anno prossimo Rins correrà con il team Honda LCR.

Le parole di Rins

Rins è poi tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una bellissima gara, abbiamo lottato tanto e gestito bene la gomma dietro. Mi sentivo bene. Non abbiamo smesso mai di crederci, dopo l'annuncio del ritiro della Suzuki non abbiamo fatto delle belle gare, abbiamo avuto un po' di casino in due gare. Dopo è stata dura, ma non abbiamo mai mollato".