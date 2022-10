MotoGp, Bezzecchi rookie of the year: "Sono andato come un matto"

PHILLIP ISLAND - "E' un bellissimo momento. Sono contento per Pecco e per me. Siamo stati abbastanza bravi. Bellissimo riuscire a vincere il rookie of the year, e soprattutto farlo con una gara così bella. Spero di avervi fatto divertire". Marco Bezzecchi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il quarto posto nel Gran Premio d'Australia, diciassettesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota del team VR46, grazie al risultato odierno, ha conquistato con due gare d'anticipo il titolo di rookie of the year.