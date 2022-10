MotoGp, Gp Malesia in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - Dopo la vittoria di Alex Rins in Australia, la MotoGp si sposta a Sepang per il Gran Premio della Malesia, diciottesima tappa della stagione 2022. Continua la lotta al titolo tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, con il primo che ora è avanti in classifica. Si parte venerdì 21 ottobre con le prime due sessioni di prove libere, che andranno in scena rispettivamente alle 4:50 e alle 9:05. Sabato, invece, alle 4:50 al via le FP3, mentre alle 8:25 si svolgeranno le libere 4, con le qualifiche alle 9:05. Domenica 23 ottobre il warm-up aprirà la giornata alle 4:40, mentre alle 9 semaforo verde per la gara.