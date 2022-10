MotoGp, Bagnaia: "Sepang tracciato amico, ma l'approccio non deve cambiare"

SEPANG - Il sorpasso in classifica avvenuto in Australia, dopo il terzo posto e la caduta del rivale Fabio Quartararo e il sogno di chiudere il discorso già nel GP di Malesia. Si presenta così Francesco Bagnaia, nuovo leader della classe regina al penultimo appuntamento del mondiale MotoGP 2022 di Sepang. "Ora siamo primi in classifica e bisogna restare concentrati più che mai. L'approccio - spiega Pecco - comunque non cambia. Dobbiamo solamente pensare a fare bene il nostro lavoro, come sempre, per cercare di arrivare pronti alla gara di domenica".