MotoGP, Quartararo: "Titolo mondiale? Difficile, ma non impossibile"

ROMA - La gara di Sepang, per Fabio Quartararo , rappresenta l'ultima spiaggia. Il pilota francese della Yamaha, infatti, deve assolutamente vincere per rosicchiare punti al leader del mondiale Francesco Bagnaia . "Abbiamo davanti a noi un compito difficile ma non impossibile. Dobbiamo chiudere un gap di 14 punti a due gare dalla fine . Faremo del nostro meglio questo fine settimana a Sepang per recuperare alcuni punti. Ero soddisfatto del mio ritmo all'inizio dell'anno durante i test, quindi vedremo a che punto siamo adesso. Voglio concentrarmi di nuovo sul godermi la guida, è così che di solito sono il più veloce", le sue parole al sito ufficiale della casa".

Morbidelli cerca riscatto

A caccia di riscatto anche Franco Morbidelli, che ha vissuto una stagione decisamente poco esaltante. Il pilota italiano, infatti, vuole chiudere l'anno al meglio cercando di conquistare punti importanti e piazzamenti almeno a ridosso del podio. "Il weekend di gara precedente è stato di nuovo un altro fine settimana di alti e bassi. Stiamo lavorando per risolvere il puzzle e scoprire perché sono in grado di andare veloce in alcune sessioni ma non in tutte. Il GP della Malesia arriva in un buon momento per noi: abbiamo molti dati lì dai test di febbraio. Cercheremo di sfruttare questo vantaggio a nostro vantaggio per trasformare i buoni momenti attuali in una serie di vittorie consecutive", conclude il pilota italiano.