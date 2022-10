MotoGP, Quartararo: "È il momento di rischiare"

SEPANG - "Proverò a fare in modo che il Mondiale si decida a Valencia, è l'unica cosa che posso fare qui a Sepang. Nei test siamo andati abbastanza bene su questa pista, quindi daremo il massimo per riuscirci". Fabio Quartararo ha parlato così ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del Gran Premio della Malesia, diciottesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il francese della Yamaha, sul circuito di Sepang, dovrà provare a mantenere vive le speranze di titolo, con un Mondiale più che mai indirizzato verso Pecco Bagnaia dopo il sorpasso in Australia.