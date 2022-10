MotoGP: ufficiale il calendario dei test 2023

ROMA - La stagione di MotoGP ha ancora tanto da dire, con ben cinque piloti in corsa matematicamente per il titolo, ma mancano pochi mesi all'inizio della successiva. Mentre in pista si combatte ancora per il Mondiale a due gare dalla fine, è stato ufficializzato il calendario dei test che si effettueranno per il campionato 2023. La prima giornata, come di consueto, si svolgerà a Valencia dopo l'ultimo GP di quest'anno, precisamente l'8 ottobre. A febbraio doppiuo appuntamento a Sepang, in Malesia, mentre a marzo si correrà a Portimao prima dell'avvio del Mondiale. Altri due appuntamenti in mezzo alla stagione a Jerez (1 maggio) e Misano (11 settembre).