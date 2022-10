MotoGP: Martin davanti nelle libere 3 a Sepang, Bagnaia passerà per il Q1

SEPANG - E' di Jorge Martin il miglior tempo nelle prove libere 3 al Gran Premio della Malesia , valevole per la diciottesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP . Lo spagnolo del team Pramac, sul circuito di Sepang, firma il crono di 1:58.583 precedendo la Ducati di Marco Bezzecchi e l'Aprilia Maverick Vinales . Quarta posizione per Luca Marini , che si mette davanti a Joan Mir ed Enea Bastianini . Niente rimonta in classifica combinata per Pecco Bagnaia , che è undicesimo nelle FP3 e dovrà passare per la prima fase di qualifica.

Gli altri tempi

Settimo tempo per la Yamaha di Fabio Quartararo, che in questo weekend dovrà provare a rimanere in corsa per il titolo nell'ultima tappa. Subito dietro al francese ci sono la Suzuki di Alex Rins, vincitore dell'ultima tappa in Australia, e l'Aprilia di Aleix Espargaro, mentre a chiudere la top ten c'è Franco Morbidelli. Quattordicesimo crono per l'altra Ducati di Jack Miller.