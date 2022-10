MotoGP, frattura al dito per Quartararo: "Ma non sarà un problema"

SEPANG - La sfortuna non molla Fabio Quartararo . In un finale di stagione non certo facile per il francese, che ora insegue Pecco Bagnaia in classifica, è arrivata anche una microfrattura alla base del dito medio della mano sinistra, dopo una caduta durante le prove libere 4 al Gran Premio della Malesia , diciottesimo appuntamento stagionale della MotoGP . Il campione in carica, dopo essersi sottoposto a controlli, è però stato dichiarato "fit" e di conseguenza pronto a scendere in pista nella gara di domenica mattina.

Le parole di Quartararo

"Il dito mi fa male, ma non è un grande problema per la gara - ha detto Quartararo dopo le qualifiche -. La qualifica è stata brutta, nel primo run non ho capito perché siamo andati così piano. Col secondo è andata meglio, ma poi ho fatto un errore e nella stessa curva in cui sono caduto nelle FP4. Mi hanno fatto uscire tardi secondo me, no so come sia possibile che abbiamo potuto fare un solo giro nel secondo run".