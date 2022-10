MotoGP, trionfo Bagnaia in Malesia e titolo sempre più vicino: Quartararo 3°

SEPANG - Francesco Bagnaia vince il Gran Premio della Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Il pilota della Ducati, quindi, non chiude il discorso per il titolo, complice la terza posizione di Fabio Quartararo. Sul podio, tra i due contendenti per il mondiale, Enea Bastianini. Sul podio, tra i due contendenti per il mondiale, Enea Bastianini. Bagnaia e Quartararo erano chiamati alla grande partenza, dopo le deludenti qualifiche del sabato, e così è stato: l'italiano era addirittura secondo dopo le prime due curve, il francese quinto. Giù dal podio Marco Bezzecchi, che per un attimo sembrava poter insidiare la posizione del Diablo ed essere quindi ago della bilancia per il mondiale, salvo poi non riuscire a tenere il passo del transalpino. Quinto Alex Rins, poi Jack Miller e Marc Marquez. Caduto Jorge Martin mentre era in fuga solitaria, ritirato dopo un giro Luca Marini a causa di un problema con l'abbassatore.