MotoGP, Bagnaia vince il Mondiale a Valencia se... Le combinazioni per il titolo in Spagna

ROMA - Il titolo mondiale si avvicina sempre di più a Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati ha infatti trionfato nel Gran Premio della Malesia , penultimo appuntamento della MotoGP, non riuscendo a sfruttare, però, il primo match point a sua disposizione. Merito di Fabio Quartararo , che, anch'egli protagonista di una gara in rimonta assolutamente non scontata visto le difficoltà della Yamaha, ha chiuso terzo. Ora al francese serve un autentico miracolo: ecco quindi come Bagnaia può laurearsi campione del mondo nell'ultimo appuntamento di Valencia.

Bagnaia è campione a Valencia se:

Arriva almeno 14° e Quartararo vince la gara

Quartararo non vince la gara

Infatti, come anticipato, il pilota della Yamaha è costretto a tagliare il traguardo per primo, in Spagna. Già un secondo posto, che vale 20 punti, non basta per colmare il gap.