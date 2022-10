MotoGp: dopo cinque il titolo si assegnerà all'ultimo Gran Premio

ROMA - Come cinque anni fa, o quasi. Infatti dopo un lustro il GP di Valencia , ultimo appuntamento della stagione MotoGP tornerà a essere decisivo per l'assegnazione del titolo piloti. Nel 2017 Marc Marquez arrivò all'appuntamento spagnolo con 21 punti di vantaggio su A ndrea Dovizioso , vincendo poi il mondiale anche grazie alla caduta dell'italiano. Questa volta, Francesco Bagnaia dovrà difendere ben 23 lunghezze di vantaggio su Fabio Quartararo dopo l'allungo effettuato a Sepang.

Gli altri "spareggi"

In altre tre occasioni il titolo è stato deciso all'ultima gara. Nel 2015, l'anno della sfida interna tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, con la partecipazione di Marc Marquez. Il "Dottore" arriva all'ultimo Gp in vantaggio sullo spagnolo, ma è costretto a scontare una penalizzazione per la lotta con il numero 93 Honda a Sepang. Rossi rimonta fino al quarto posto, ma non basta perchè Lorenzo vince gara e mondiale. L'italiano sfortunato anche nel 2006 quando cadde sul +8 nei confronti di Nicky Hayden lasciando strada al compianto statunitense. Nel mezzo la lotta tutta iberica tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez nel 2013, con quest'ultimo capace di gestire i 13 punti di vantaggio e conquistare la vittoria iridata.