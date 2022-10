MotoGp, Agostini: "Spero sia la volta di Bagnaia"

ROMA - Esattamente mezzo secolo . Sono infatti 50 anni che un pilota italiano non riesce ad imporsi su una moto del Belpaese in classe regina, dal titolo della leggenda Giacomo Agostini nel 1972, capace di trionfare su MV Agusta 500. Proprio il 1 5 volte campione del mondo spera che questo digiuno venga interrotto a Valencia da Francesco Bagnaia . "Speriamo succeda, a Bagnaia mancano solo due punti, mentre Quartararo - spiega a Sky Sport - deve assolutamente vincere e non è facile".

"Un orgoglio per l'Italia"

"Ago"a cui è dedicato il premio per il miglior sorpasso dell'anno - votato sui social - che sarà assegnato proprio il 6 novembre alla fine dell'ultimo gran premio in terra spagnola, spera di festeggiare con "Pecco". "Penso possa conquistare il titolo, per noi è molto importante. Portare nel mondo la tecnologia italiani con piloti nostrani, credo sia un grande orgoglio per il paese", questo le parole di Agostini.